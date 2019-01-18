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Karneyi alan leğenle tepeye koştu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde karnesini alan öğrenciler leğenle karda kayarak karne ve kar keyfi yaşadı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde karnesini alan öğrenciler leğenle karda kayarak karne ve kar keyfi yaşadı.


Adıyaman'da kar yağışından en çok etkilenen yerleşim birimi olan Sincik ilçesinde öğrenciler karne sevincini kayarak yaşadı. Karnesini alan öğrenciler leğenlerle karda kaydı. Öğrencilerin karne ve kar keyfi görülmeye değerdi. Karnelerini aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, leğenlerle karda kaymanın keyfini çıkardıklarını söyledi.


Sincik ilçesinde eğitim gören bin 380 ilkokul, bin 462 ortaokul, 704 lise olmak üzere toplam 3 bin 546 öğrenci karnesini aldı. Taşımalı eğitim gören ve yolları açık olan köylerdeki öğrenciler karne sevincini yaşadı. Sincik ilçesinde 11 köy, 26 mezrada ulaşım sağlanamıyor.

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