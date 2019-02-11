Karşıyaka Belediyespor: 25 - Adıyaman Belediyespor: 39

Hentbol Süper Lig'inde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, İzmir deplasmanında karşılaştığı Karşıyaka Belediyespor'u 25-35 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Karşıyaka Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan Adıyaman Belediyespor, rakibini mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Adıyaman Belediyespor, yeni hocasıyla birlikte üst üste aldığı galibiyetlerle Avrupa Ligi'ne katılma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Alınan galibiyetten sonra bir değerlendirmede bulunan ve yeni hocalarıyla üst üste aldıkları iki galibiyetle ikinci yarıya iyi başladıklarını söyleyen Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, "Takım olarak çok iyi bir hava yakaladık ve deplasmanda baştan sona üstün oynadığımız maçı güzel bir galibiyetle tamamladık. Puan sıralamasında dördüncü sıradaki yerimizi koruduk. Kulüp olarak hedefimiz sezon sonunda grupta ilk dört arasında yer alıp Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmaktır. Bunun için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Aramıza yeni katılan antrenörümüz ve transfer ettiğimiz 3 sporcumuz kısa sürede takıma alıştılar. Ellerinden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeler. Bu vesileyle deplasmanda önemli bir galibiyete imza atan sporcu kardeşlerimizi ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.