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Kartopu oynarken bataklığa saplandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde baraj göleti yakınlarında kar topu oynadığı sırada bataklığa saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde baraj göleti yakınlarında kar topu oynadığı sırada bataklığa saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli Köyü Set Baraj Göleti yakınlarında arkadaşları ile birlikte kartopu oynamaya giden Ömer U. (16), kartopu oynadıkları sırada bataklığa saplandı. Arkadaşları tarafından mahsur kaldığı yerden çıkartılamayan çocuk için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Ömer U., bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

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