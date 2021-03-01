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Kavga eden şahıslara sosyal mesafeden ceza yazıldı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 4 şahsa sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 4 şahsa sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında 4 şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslara olay yerine gelen polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Bir birinden davacı ve şikayetçi olmayan 4 şahsa korona virüsten dolayı sosyal mesafeye uymayan 4 şahsa idari para cezası kesildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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