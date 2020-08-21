İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavga ettiği kişilerce şişlendi

Adıyaman’da, bir kişi kavga ettiği iki şahıs tarafından bacağından şişlenerek yaralandı.

Adıyaman'da, bir kişi kavga ettiği iki şahıs tarafından bacağından şişlenerek yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı yakınlarında Rıza D., ile ismi öğrenilemeyen iki şahıs arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsimleri öğrenilemeyen iki şahıs tarafından sağ bacağından şişlenerek yaralanan Rıza D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karışan her iki şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.