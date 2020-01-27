İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı

Adıyaman’da bir şahıs tartıştığı kişiyi sokak ortasında döner bıçağıyla kovaladı.

Adıyaman'da bir şahıs tartıştığı kişiyi sokak ortasında döner bıçağıyla kovaladı.


Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga eden şahıslardan biri yanında bulunan döner bıçağını çıkararak kavga ettiği kişiyi kovaladı. Sokak ortasında döner bıçağıyla kavga ettiği kişiyi kovalayan şahsı, çevredeki vatandaşlar yakalayarak etkisiz hale getirdi. Vatandaşlar tarafından yakalanan şahıs olay yerinden uzaklaştırılırken yaşanan kovalamaca çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.