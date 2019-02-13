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Kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi

Adıyaman’da, iki grup arasında yaşanılan kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayu kavga çıktı. Yaşanılan kavga sonrasında ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini fark ederek olay yerinden hızla kaçan şahıslar ara sokaklarda gözlerden kayboldu. Şahısların yakalanması için polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri şahıslarda da üst araması ve kimlik sorgusu yaptı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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