Kavga ihbarına giden polise tatlı sürpriz

Adıyaman'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibine konfetili ve yaş pastalı sürpriz yapıldı.

Adıyaman'da bir işletmenin çalışanları Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle polise sürpriz yaptı. 155 Polis ihbar hattına ‘kavga' ihbarı yapan vatandaşlar, polis ekipleri geldiği esnada levye ve sopalar ile kavgaya tutuştu. Olay yerine gelen ilk ekip araçtan inip, müdahale etmek istediği esnada vatandaşlar konfeti patlatarak alkışlarla karşıladı. Neye uğradıklarını şaşıran polislere Türk bayrağı hediye edildi. Polis ekipleri kendileri için hazırlanan yaş pastanın mumlarını üflendi. Polislere işletme çalışanları hediye verdi.

Yapılan bu sürpriz karşısında duygulanan polis memuru, “Kavgaya geldik ama böyle güzel bir sürprizle karşılaştık. Adıyaman doğunun incisi, insanı ise yörenin incisidir. Ben 20 yıllık memurum. Bunun üçte ikisi Adıyaman'da geçti. Adıyamanlılardan Allah razı olsun. Bize de böyle bir güzellik düşündüğünüz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Başka bir polis memuru ise “Bugün Polis Haftası'ndan dolayı hoş bir sürpriz ile karşılaştık. Kavga var anonsu üzerine buraya geldik. Bu hoş sürpriz için hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

Fimoto İşletme Satış Müdürü Fatih Öztanç ise polislere yapılan sürprizle ilgili, “Kahraman polislerimizi, cefakar polislerimizin gününü sadece bir gün değil her gün kutlanmalıdır. Onlara bu konuda destek vermek, moral vermek için bu sürprizi yaptık” ifadelerini kullandı.