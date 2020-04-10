İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavga ihbarına giden polislere yaş pasta ikramı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kavga ihbarı ile olay yerine giden polisler, alkışlarla karşılanarak yaş pasta ikram edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavga ihbarı ile olay yerine giden polisler, alkışlarla karşılanarak yaş pasta ikram edildi.


Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde esnaflar 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle polislere sürpriz yapmak istedi. 155 Polis ihbar hattına arayan esnaflar kavga ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekibi araçtan indiği sırada vatandaşlar, alkışlarla polisleri karşıladı. Vatandaşlar pasta ile gelerek Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yılını kutladı. Sosyal mesafenin korunduğu etkinlikte esnaflar ve polisler birlikte pastayı kesti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.