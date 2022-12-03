İhlas Haber Ajansı

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Kavga, polis müdahalesiyle son buldu

Adıyaman’da iki gurup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Adıyaman'da iki gurup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Kavgada 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Mimar Sinan Kültür Parkı karşısında Bozbey Caddesi girişinde meydana geldi. Alacak verecek nedeniyle yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, iki gurup birbirine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kavgaya müdahale etti.


Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Kavga nedeniyle iki iş yerinde maddi zarar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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