İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ü toprağa verildi

Adıyaman’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4’ü toprağa verildi.

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ü toprağa verildi.


Sincik-Kahta Karayolu Doluca köyü yakınlarında önceki gün iki ailenin silahlı kavgasında hayatını kaybeden 6 kişiden otopsisi yapılan 4'ü toprağa verildi. Gözel ve Göğüs aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Göğüs ailesinden Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs, Gözel Ailesi'nden ise Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.


Otopsisi tamamlanan Göğüs ailesinden Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs'ün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Sincik ilçesi Çamdere köyüne götürüldü.


Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında cenazeler köye getirildi. Köy yolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri cenaze konvoyundaki araçların bagajlarına kadar aradı.


Geniş güvenlik önlemi altında köy mezarlığına getirilen cenazeler kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


Gözel ailesine mensup Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel'in de otopsisinin ardından bugün aynı köyde toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.