İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavgada ölen 2 kişinin cenazesi morgdan alındı

Adıyaman’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden, 2 kişi otopsinin yapılmasının ardından defnedilmek üzere morgdan alındı.

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden, 2 kişi otopsinin yapılmasının ardından defnedilmek üzere morgdan alındı.


Sabahın erken saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgunda otopsisi yapılan Göğüs Ailesinden Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs'ün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınarak Sincik ilçesi Çamdere köyü mezarlığında geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.


Göğüs Ailesinin fertlerinin toprağa verilmesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgunda otopsisi yapılan Gözel Ailesinden Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel'in de otopsisi tamamlandı.


Morgdan alınan 2 cenaze geniş güvenlik önlemi altında toprağa verilmek üzere Sincik'in Çamdere köyüne gönderildi.


Kavgada 1'i ağır 4 yaralının tedavileri devam ederken, olayla ilgili iki aileye mensup 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.