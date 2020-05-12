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Kavşak ve refüjlerde düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Petrol Caddesi ve 3.

Çevreyolunda bulunan refüjlerde çiçeklendirme ve çimlendirme çalışması gerçekleştirdi.


Hava sıcaklığının artmasıyla kavşak ve refüjlerde mevsimsel bakım çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Petrol Caddesi ile 3. Çevreyolunun çıkışında yer alan refüjde çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmalarına başladı. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak havaların ısınmasıyla yoğun bir döneme girmiş bulunuyoruz. Yaz boyunca devam edecek olan çalışmalarımıza kavşak ve refüjlerimizden başladık” diye konuştu.

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