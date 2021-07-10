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Kavurucu sıcaklarda yaban hayvanları unutulmadı

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri kavurucu sıcaklarda yaban hayvanları için doğaya su tekneleri bıraktı.


Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adıyaman'da insanlar kadar hayvanlarda sıcaktan etkileniyor. Kar yağışının olduğu dönemlerde yaban hayvanları aç kalmasın diye doğaya yem bırakan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri yaz aylarında ise hayvanlar susuz kalmasın diye doğaya su teknesi bırakıyor.


Ekipler belirlenen avlaklarda yaban hayvanlarını susuz bırakmıyor. Yerleştirilen su tekneleri su ile doldurularak, yaban hayvanlarının kullanımına sunuldu.

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