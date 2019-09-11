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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kurtardı.


Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe köyü Çarhanek mezrasında İbrahim Yetkin'e ait keçiler otlandığı esnada kayalıklara çıkarak burada mahsur kaldı. Keçilerin sahibi İbrahim Yetkin kendi imkanlarıyla keçilerini indiği kayalıktan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.


Ekipler 200 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarmak için ekipler halat yardımıyla keçilerin bulunduğu yere indi. Kayalıkta mahsur kalan keçileri halata bağlayarak aşağı indirildi.


Keçileri mahsur kalan İbrahim Yetkin, AFAD ekiplerine teşekkür ederek, “Sizler olmasaydınız keçilerimiz burada aç ve susuz kalıp öleceklerdi. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.

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