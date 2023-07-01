İhlas Haber Ajansı

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Kayalıklardan düşen genç yaralandı

Adıyaman’da, piknik için gittiği bölgede kayalıklardan yuvarlanan genç yaralandı.

Adıyaman'da, piknik için gittiği bölgede kayalıklardan yuvarlanan genç yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Boğazözü (Girik) Köyü yakınlarında bulunan dere yatağı yakınlarına arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden 23 yaşındaki Mahmut Kaya, dengesini kaybederek çıktığı kayalıklardan aşağıya yuvarlandı. Kayalıklara çarpa çarpa yere düşen genci fark eden arkadaşlarıyla çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine UMKE ve Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar ve ilk müdahaleler sonucunda Mahmut Kaya, bulunduğu yerden alınarak ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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