Kaybolan hayvanları jandarma buldu

Adıyaman'da, kayıp olarak aranan 9 büyükbaş hayvan, Koçali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Bağlıca Köyünde ikamet eden Hikmet Çınar'a ait 9 adet büyükbaş hayvan, otlatıldığı esnada kayboldu. Bir süre sonra hayvanlarının kaybolduğunu anlayan Hikmet Çınar yakınlarını arayarak durumu anlattı. Hikmet Çınar'ın yakınları ve köylüler, köy yakınlarında hayvanları aramaya başladı. Hiçbir yerde hayvanları bulamayan köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Koçali Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Koçali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgede arama faaliyetlerine başladı. Yaklaşık bir gün boyunca aranan hayvanlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde Bezar Dağının güney bölümünde bulundu.

Jandarma ekiplerince dağdan indirilen hayvanlar köye getirilerek Hikmet Çınar'a teslim edildi.

Hayvanlarına yeniden kavuşan Hikmet Çınar, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Hayvanlarımız otlatıldığı esnada biranda kayboldu. Yaklaşık 1 gün boyunca her yerde aradık ve aramadığımız yer kalmadı neredeyse. Jandarma ekiplerinden yardım istedik ve onlarda sağ olsun gelip çalışma yaptılar ve hayvanlarımızı bulup bize teslim ettiler. Şuan ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Ben jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.