Kayganlaşan yolda motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında Yunus Yılmaz idaresindeki 63 M 4928 plakalı motosiklet, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Yılmaz yaralandı. Yaralı sürücüye valilik bahçesinde bulunan polis ekipleri ilk müdahaleyi etti. Yaralı sürücü daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.