Selin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla hasar alan ilçelerden biri olan Tut ilçesi sel baskını ile ikinci felaketi yaşadı. Tut ilçesinde metrekareye 24 saatte 136 kilogram yağış düştü. Bu şiddetli yağış sele neden oldu. Ömerova Deresi taştı. Taşan dere önüne gelen bir çok şeyi sürükledi. Büyük kaya parçalarını ilçe merkezine kadar sürükleyen sel suları, dere kenarında bulunan konteyneri sürükledi. Konteynerde bulunan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp iki kişinin arama çalışmaları sürüyor. JAK, AFAD, Polis ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları 2. gününde dere yatağında sürüyor.

Ekipler bir taraftan arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan iş makineleri tıkanan menfezi açtı. Ayrıca dere yatağına sürüklenen kaya ve çamur yığınlarında kayıp kişilerin bulunması için ekiplere yardımcı oluyor. Yaklaşık 25 kilometrelik bir alanda devam eden çalışmalar, kayıp vatandaşlar bulunana kadar devam edecek.