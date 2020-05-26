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Kayıp keçi sahibine teslim edildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ahırdan kaçan keçi itfaiye ekipleri tarafından bulunup, sahibine teslim edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ahırdan kaçan keçi itfaiye ekipleri tarafından bulunup, sahibine teslim edildi.


Kahta ilçesi sebze halinde başı boş dolaşan keçiyi fark eden itfaiye ekipleri keçiyi yakaladı. İtfaiye ekipleri keçinin sahibinin tespit edilmesi için 1 gün boyunca keçiye itfaiye de baktı. Keçi sahibi Yusuf Demiral'ın keçisinin kaybolduğu ihbarında bulunması üzerine keçi itfaiye ekipleri tarafından tutanakla sahibine teslim edildi.


Ekiplere teşekkür eden Demiral, “Nasıl olduysa ahırdan kaçmış. Allah itfaiye ekiplerinden razı olsun. Keçiyi teslim aldık çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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