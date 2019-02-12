Kayıp kedisini her yerde arıyor

Adıyaman'da gezdirdiği kedisini kalabalıkta kaybeden vatandaş, şimdi her yerde onu arıyor.

Mara Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında Balım isimli kedisini gezdiren İpek Oduncu, çarşı kalabalığında kedisini kaybetti. Kayıp kedisini her yerde arayan Oduncu, tüm aramalarına rağmen kediyi bulamadı. Kedisinin bulunmasını isteyen Oduncu, 2 yıldır baktığı kedisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Kedisinin bulunması için yardım isteyen İpek Oduncu, “Kedimi gören ya da nerede olduğunu duyan olursa lütfen 0543 440 5288 numaralı telefonumdan beni aramalarını rica ediyorum” diye konuştu.