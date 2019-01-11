İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp Seydi, İstanbul'da bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Seydi Taşdemir, İstanbul’da bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Seydi Taşdemir, İstanbul'da bulundu.


Besni'de 2 gün önce işe gidiyorum diyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Seydi Taşdemir için Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis ekipleri Seydi'nin bulunması için 81 ilde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Seydi, İstanbul'da bulundu. Seydi Taşdemir, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.


Oğlunun güzel haberini alan baba İbrahim Taşdemir, polis ekiplerine teşekkür etti. Taşdemir, "Oğlum 2 günden beri kayıp, 2 gündür gözümüze uyku girmiyor. Aramadığımız mahalle, sokak kalmadı. Şükürler olsun ki polis ekiplerimiz oğlumu buldu. Oğlumu bulmak için çaba sarf eden herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.