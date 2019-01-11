Kayıp Seydi, İstanbul'da bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Seydi Taşdemir, İstanbul'da bulundu.

Besni'de 2 gün önce işe gidiyorum diyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Seydi Taşdemir için Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis ekipleri Seydi'nin bulunması için 81 ilde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Seydi, İstanbul'da bulundu. Seydi Taşdemir, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Oğlunun güzel haberini alan baba İbrahim Taşdemir, polis ekiplerine teşekkür etti. Taşdemir, "Oğlum 2 günden beri kayıp, 2 gündür gözümüze uyku girmiyor. Aramadığımız mahalle, sokak kalmadı. Şükürler olsun ki polis ekiplerimiz oğlumu buldu. Oğlumu bulmak için çaba sarf eden herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.