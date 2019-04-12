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Kayıp sürücünün cesedine 3'üncü günde ulaşıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde önceki gece köprüden aracıyla birlikte Göksu Çayı’na düşen sürücü, aramaların 3’üncü gününde bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde önceki gece köprüden aracıyla birlikte Göksu Çayı'na düşen sürücü, aramaların 3'üncü gününde bulundu.


Gölbaşı ilçesinde Sezai Çetiner'in kullandığı 27 RM 122 plakalı otomobil Küncülü Köprüsü'nden geçerken Göksu Çayı'na düşmüştü. Gölbaşı - Malatya karayolunun 13. kilometresinde gece meydana gelen kaza sonrasında AFAD, Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri arama tarama çalışmalarına başladı. Yapılan aramalarda araç 2 gün sonra köprünün alt kısmında bulunmuş ve iş makineleri ile sudan çıkartılmıştı.


Araç sürücüsü Sezai Çetiner'in bulunması için devam eden arama çalışmalarına Adıyaman'daki ekiplerin yanı Malatya Büyükşehir Belediyesinden ekipler de katıldı. 3'üncü günde Göksu Çayı boyunca yapılan aramalarda, sürücünün cesedi olayın meydana geldiği köprünün yaklaşık 4 kilometre uzağında bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan ceset cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Sezai Çetiner'in yakınları sinir krizleri geçirirken, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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