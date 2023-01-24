Kayıt cihazı çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir işyerinde elektrik malzemesi ve güvenlik kamerası kayıt cihazı hırsızlığı yapan bir kişi önce kameralara ardından polise yakalandı.

Olay Kahta ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Mahallesi'ndeki bir iş yerinde elektrik malzemeleri ile kamera kayıt cihazının çalındığı bilgisi üzerine harekete geçen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay sonrasında kaçan hırsız, bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Kameraları inceleyen polis, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şahsın kimliğini belirleyerek, 27 yaşındaki A.U. olduğunu tespit edildi.

Yapılan operasyonla yakalanarak, gözaltına alınan zanlı A.U. ifadesi alınmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. U.'nın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.