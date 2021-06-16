Kaymakam Abdil Koç, öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Abdil Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Göçeri ve Eskitaş köy okullarında öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyaret programında Kaymakam Abdil Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Göçeri İlkokulu ve Göçeri Ortaokulunun mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Abdil Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen öğrencilere kitap okunması doğrultusunda tavsiyelerde bulundu. Program, Eskitaş Şehit Nihat Deniz Ortaokulu tarafından hazırlanan okul tanıtım toplantısıyla devam etti. Okulun Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programda Okul Müdürü Deniz Özger, hayata geçirilen projeleri paylaşarak bilgi verdi. Program, hayırseverler tarafından hayata geçirilen Robotik Kodlama Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılış töreniyle sona erdi.

Programda, Kaymakam Abdil Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen'e, Şube Müdürleri Mehmet Türk ve Mesut Çoşkun ile Eskitaş Köyü Muhtarı Mevlüt Alagöz eşlik etti.