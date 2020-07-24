Kaymakam Abdullah Demirdağ'a veda yemeği

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamlığı görevinden Elazığ Vali Yardımcılığına atanan Abdullah Demirdağ için veda yemeği düzenlendi.

Çelikhan'da ki görev süresi dolan Kaymakam Abdullah Demirbağ onuruna Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, veda yemeği verdi. Kamu kurum ve kuruluş müdürleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı veda yemeğinde konuşma yapan Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, “Kaymakamımızla görev süresince ilçemiz için elimizden geldiği kadarıyla hizmet etmeye çalıştık. Kendilerine teşekkür eder yeni görev yerinde başarılar dilerim” dedi.

Kaymakam Abdullah Demirdağ ise veda konuşmasında, “Çok sevdiğim Çelikhan ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlar ile uyum içerisinde çalıştık” diye konuştu.