İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Alemdaroğlu göreve başladı

Adıyaman Vali Yardımcılığına atanan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’ın yerine Kayseri Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat ilçesindeki görevine başladı.

Adıyaman Vali Yardımcılığına atanan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'ın yerine Kayseri Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat ilçesindeki görevine başladı.


2020 Kaymakamlar Kararnamesi ile Samsat ilçesine atanan Kaymakam Alemdoğoğlu, kanunlar çerçevesinde, insan merkezli hizmetler yürüteceklerini ve her zaman istişare ile en doğru seçimi yapmaya çalışacaklarını söyledi.


Kaymakam Alemdaroğlu, "Vatanın her köşesinde hizmet etmekten büyük bir onur ve gurur duyarız. Samsat ilçemizde göreve başlamış olmanın heyecanını yaşıyoruz. İnsanlarımızın huzuru, güvenliği ve mutluluğu için elimizdeki bütün imkanları kullanacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.