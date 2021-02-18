Kaymakam Demir: "Aziz şehitlerimize minnet borçluyuz"

Kaymakam Nazlı Demir'e, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın ve İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal eşlik etti. İlk olarak Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan hain saldırıda yaralanan Er Okan Özalp ve ailesini evlerinde ziyaret eden heyet daha sonra, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde hendek kapatma çalışması yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Polis Memuru Cem Tayfun'un ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, "Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kartal 2 Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Askerlerimizi şehit eden PKK terör örgütü mensubu 48 terörist, kahraman TSK unsurları tarafından etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

Biz Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanındayız. Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler aileleridir. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmayı kendimize şiar edindik. Kapımız şehit ailelerimize 24 saat açıktır. Her zaman yanlarındayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç ve kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerine yer verdi.