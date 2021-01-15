Kaymakam Demir engeliler derneğini ziyaret etti

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, 7-14 Görme Engeliler Haftası nedeni ile Besni Anadolu Sakatlar Derneğini ziyaret etti.

Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan'ı ziyaret eden Besni Kaymakam Nazlı Demir'e, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kasap, Besni ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Besni ilçe Emniyet Müdür Kenan Sertyalçın, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer ve bazı kurum amirleri eşlik etti.

Besni Kaymakamlığı olarak her daim engellilerin yanında olduklarını ve onların yaşam koşullarını gidermek için çalıştıklarını dile getiren Kaymakam Nazlı Demir, “7-14 Görme Engeliler Haftası kapsamında Besnili 25 görme engelli vatandaşımıza hediye edeceğimiz akıllı bastonlarla onların hayatını kolaylaştırmayı ve sosyal hayata katılımlarını artırmaya çalışacağız. Bu vesile ile de Besni Anadolu Sakatlar Derneğini ziyaret ederek istişarede bulunduk" diye konuştu.

Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan ise Kaymakam Nazlı Demir le beraberindekilerinin kendilerini ziyaret etmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirerek teşekkür etti.