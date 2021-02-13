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Kaymakam Demir ilk doz aşısını yaptırdı

Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 aşısının 1.

dozunu Besni İlçe Sağlık Müdürlüğünde yaptırdı.


Herkesi aşı olmaya davet eden Kaymakam Nazlı Demir, “Hala devam etmekte olan salgın sürecinin içerisindeyiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz, hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimiz sağlığı için. Halkımızın aşılanması ile birlikte bu hastalığın daha kısa sürede atlatılacağına inanıyoruz. Sırası geldikçe tüm vatandaşlarımızın da aşı yaptırmasını önemle rica ediyorum. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Salgın başladığı günden itibaren gece gündüz demeden fedakarca tüm zorluklara göğüs geren sağlık çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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