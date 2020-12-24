Kaymakam Demir korona virüs konusunda uyardı

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı ve Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış oldu kararlar neticesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Besni'de olumlu sonuçlar göstermeye başladı. Besni'de tespit edilen vaka sayıları düşüş gösterirken, bu durum sonucunda rehavete kapılmamak ve tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini dile getiren Besni Kaymakamı Nazlı Demir; "Yaklaşık 9 aydır Çin'in Wuhan kentinde başlayan korona virüs salgını ile mücadele etmekteyiz. Devletimiz tüm imkanları dahilinde salgına karşı tedbirlerini almakta ve mücadelesini vermektedir. Son dönemlerde getirilen kısıtlamalar ile birlikte de salgının seyri kontrol altına alınmış bulunmaktadır, ancak hala beklenilen seviyede değildir. Bizlerde Besni'de son dönemlerdeki kısıtlamalar ile beraber salgını kontrol altına almış bulunmaktayız. Herhangi bir rehavete kapılarak umursamazlık içerisine girersek, salgın tekrar zirveye çıkabilir. Bizler vatandaşlarımızın canının yanmasını, kimsenin hayatını kaybetmesini ve acı çekmesini istemiyoruz ve bunun için hep birlikte mücadele veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın aldığı tüm tedbirleri Besni'de uygulamak adına ciddi bir kararlılığımız var ve bu anlamda da vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

Demir açıklamasının devamında, “Salgın bitmiş değildir. Vaka sayılarının düşmesi ile birlikte rehavete kapılmamamız gerekmektedir. Şuana kadar karantinaya aldığımız Oyratlı ve Dörtyol köylerimizde salgının yayılım hızını azaltmak ve vatandaşlarımızın bundan etkilenmemeleri için karantina uygulamıştık. Almış olduğumuz karantina kararı ile birlikte bu köylerimizi kontrol altına alarak başarılı sonuçlar elde ettik. Ülkemizde koronavirüs salgını ile ilgili aşı çalışmaları başladı. İnşallah aşı ile beraber kısa bir süre içerisinde salgının kontrol altına alınacağına inanıyoruz. Biz her zaman tedbirli olmaya ve tedbiri elden bırakmamaya devam etmeliyiz. Sosyal mesafe kurallarına uymalı, maske kullanımını ihmal etmemeli ve kısıtlamalar ile birlikte getirilen kurallara harfiyen uymalıyız ki bir acımız bin olmasın. Tüm vatandaşlarımızdan bizim beklentimiz ve talebimiz budur. Ben şimdiden vatandaşlarımıza göstermiş oldukları bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.