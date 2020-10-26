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Kaymakam Demir şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir şehit ailelerini ziyaret ederek, onların yanında olduklarını dile getirdi.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir şehit ailelerini ziyaret ederek, onların yanında olduklarını dile getirdi.


Besni Kaymakamı Nazlı Demir beraberinde, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal ve Besni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Müdürü Mustafa Bulam ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.


Kaymakam Demir, ilk olarak 2010 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu'nun ailesini ardından ise 1998 yılında Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde vatani görevini ifa ederken şehit olan Jandarma Er Mehmet Yıldırım'ın ailelerini ziyaret etti.


Şehitler için dua eden Demir ve beraberindekiler, şehit ailelerinin eksiklerinin olup olmadığını sorarak, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

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