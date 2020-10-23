İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Demir sporcular ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Gençlik ve Spor Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, Müdür Metehan Adıgüzel’den çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Gençlik ve Spor Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, Müdür Metehan Adıgüzel'den çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.


Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Nazlı Demir'e, Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Aydın Arslan ve Ramazan Durmuş, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Mercan TV İmtiyaz Sahibi İbrahim Arslan ve Güncel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Emin Soydan Doğru eşlik etti.


Ziyaret esnasında çeşitli spor dallarında sporcular ile sohbet eden Kaymakam Demir'in ziyaretinde sporcular gösteri yaptı. Kaymakam Demir'e muay thai eldiveni hediye ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.