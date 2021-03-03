Kaymakam Demir'den Gazi Umut Yavuz'a ziyaret

Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve beraberindeki heyet, Gazi Umut Yavuz'u evinde ziyaret etti.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara ve bazı kurum müdürleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında çıkan çatışmada yaralanan Gazi Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz'u evinde ziyaret etti.

Kaymakam Demir, ülkemiz için canını hiçe sayan şehit ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını dile getirerek, Yavuz'a bir isteğinin olup olmadığını sordu.

Umut Yavuz ise kendisini ziyarete gelen Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindekilere teşekkür etti.