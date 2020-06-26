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Kaymakam Doğan, badem bahçelerini inceledi

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, badem bahçelerini gezerek çiftçilerden bilgi aldı.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, badem bahçelerini gezerek çiftçilerden bilgi aldı.


Kahta ilçesinin Türkiye'de badem üretimi konusunda önemli bir konumda olduğunu kaydeden Kaymakam Saadettin Doğan, üretim rekoltesinin gün geçtikçe artığını söyledi.


Kahta bademinin bir marka haline geldiğine işaret eden Kaymakam Doğan, “Devletimizin, çiftçiye verdiği desteklerle üretim potansiyelimiz ve rekoltesi gün geçtikçe artıyor. Badem üretimi artıkça ilçemizin sosyal, ekonomik ve hatta kültürel gelişimi de beraberinde artacak. Bu kapsamda başta çiftçilerimiz olmak üzere badem üretiminde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni hasat yılının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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