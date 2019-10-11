İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Doğan, köy gezilerini sürdürüyor

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, köylerin ihtiyaç ve çalışmaların yerinde tespiti için başlattığı köy gezilerini sürdürüyor.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, köylerin ihtiyaç ve çalışmaların yerinde tespiti için başlattığı köy gezilerini sürdürüyor.


Köy köy gezen Kaymakam Saadettin Doğan, vatandaşlarla bir araya gelerek burada yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak köylülerin taleplerini dinledi.


Köy okullarını ziyaret ederek okulların fiziki yapısını inceleyen Kaymakam Saadettin Doğan, öğrenciler sohbet etti.


Daha sonra Kaymakam Doğan öğretmenlerle bir araya gelerek toplantı düzenledi. Öğretmenlerden görüş ve talepler alan Kaymakam Doğan, eğitim seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.


Kaymakam Saadettin Doğan, “Köylerimizi devamlı gezerek yetkililer ve köy muhtarlarımızla birlikte köylerin sorunlarını yerinde göreceğiz. Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olarak yaşanabilecek ve yaşanan sorunların çözümlerini hızlıca bulmak. Düzenli bir şekilde köy gezilerimizi sürdüreceğiz. Bu geziler ile köylerimizi tanıyacağız hem de hemşerilerimizin gelenek ve göreneklerini görerek onları daha iyi tanıma imkanına sahip olacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.