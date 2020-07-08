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Kaymakam Doğan, köy yatırımlarını inceledi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamı Saadettin Doğan, Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) tarafından yapımı devam kamu yatırımları inceledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Saadettin Doğan, Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) tarafından yapımı devam kamu yatırımları inceledi.


İlca Kaymakam Doğan, KÖYDES tarafından Alidam, Göçeri ve Güdülge köylerinde çalışmaları devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.


Yapılan çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi alan Kaymakam Doğan, "Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu vesileyle kamu yatırımlarımızın şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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