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Kaymakam Doğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, gerçekleştirdiği köy ziyaretlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, gerçekleştirdiği köy ziyaretlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.


Göreve geldiği günden itibaren ilçedeki çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Saadettin Doğan, bu kapsamda her hafta birkaç köy ziyareti gerçekleştiriyor.


Tuğlu ve Göçeri Köylerine gerçekleşen köy ziyaretlerinde Kaymakam Doğan, yetkililerden bilgi alarak mevcut yatırımları yerinde inceledi. Köy Konaklarında vatandaşlarla tanışan Kaymakam Doğan, vatandaşın sorun ve çözüm önerilerini dinledi.


Köy ziyaretleri kapsamında gerçekleşen programda Kaymakam Saadettin Doğan'a, ilçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam, ilçe Müftüsü Rıfat Çevik, ilçe Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan ve ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen eşlik etti.

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