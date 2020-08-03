İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam İmamaoğlu uygulama noktalarını denetledi

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Kurban Bayramı süresince vatandaşları huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri için ilçe giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktalarını denetledi.


İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Emniyet Müdürü Metin Cebeci, İlçe Özel İdare Müdür V. Ahmet Tanrıkolu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Bulam'ın da eşlik ettiği denetimlerde görevli personelin bayramını kutladı.


Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutlayan İmamoğlu, araç sürücülerini de bayram nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek dikkatsizliklere karşı uyararak hayırlı yolculuklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.