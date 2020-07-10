Kaymakam İmamoğlu bal hasadına katıldı

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve beraberindeki heyet bal hasadını katıldı.

Hasat yapan bal üreticilerini ziyaret eden Kaymakam İmamoğlu'na, Besni ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Besni ilçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul ve Besni Özel İdare Müdür Vekili Ahmet Tanrıkolu eşlik etti.

Ziyarette bal hasadını yerinde inceleyen Kaymakam İmamoğlu, özel kıyafetleri giyerek kendisi de bal hasadını gerçekleştirdi. Arıcılık ile uğraşan çiftçilerin sorunları ve önerilerini dinleyen İmamoğlu, tüm arıcılara hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.