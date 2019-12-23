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Kaymakam İmamoğlu fabrikalarda incelemede bulundu

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları gezerek incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları gezerek incelemelerde bulundu.


Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, OSB'de yer alan fabrikaları tek tek ziyaret ederek buradaki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özel bir firmanın fabrikanın Müdürü Yavuz Demircioğlu'yla beraber çalışma alanlarını inceleyen Kaymakam İmamoğlu, fabrikada bulunan işçilerle de beraber yemek yedi.

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