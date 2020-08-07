Kaymakam İmamoğlu: "Tedbirlerimizi alırsak korona virüsün önüne geçebiliriz"

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni tip korona virüs (Covıd-19) denetimlerine katılan Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, vatandaşların gerekli önlemleri almasının önemine değindi.

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ve kurum müdürlerinin katıldığı denetimde vatandaşlar sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda uyarıldı. Denetim sırasında marketleri, lokantaları, bakkalları ve yaşam alanlarını ziyaret ederek iş yeri sahipleri ile vatandaşlara kurallara uymaları noktasında uyaran Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, korona virüs salgını kapsamında vatandaşların uymaları gereken kuralları ve uyulması gereken önlemleri tek tek anlattı. Korona virüs salgının devam ettiğini ve rehavete kapılmamaları konusunda da vatandaşları uyaran Kaymakam İmamoğlu, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat çekti.

İçinde bulunulan süreci en az zararla atlatabilmek için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, "Sizlerden ricam, kurallara titizlikle uymak suretiyle kendinizin ailenizin ve çevrenizin sağlığını riske atmamanızdır. Bana bir şey olmaz anlayışının tehlikeli olduğunu hepimizin risk altında olduğumuzu bilmeniz gerekiyor. Özellikle bayram tatili nedeniyle şehir dışından gelen hemşerilerimizin daha dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Alınan önlemler siz saygıdeğer vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam sürmesini temin amacıyladır. Özellikle düğün törenlerinde kurallara kesinlikle uyalım sizlerin sağlıklı yaşam sürmeniz bizim yegane amacımızdır.

Vaka sayısı Besni'de hızla artıyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında kurallara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bizler kurallara uymazsak, korona virüsü hepimizin sağlığını tehdit etmeye devam eder. Kapalı alanlarda çok fazla kalmamaya dikkat edip, temastan kaçınıp, hijyene çok önem vermeliyiz. Hep birlikte bu hastalık ile mücadele ederek en kısa zamanda eski günlerimize döneceğimizi umuyorum. Bizler tedbirlerimizi doğru ve düzgün bir şekilde alırsak korona virüsün önüne geçebiliriz” dedi.