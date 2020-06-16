İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam İmamoğlu'ndan jandarma ziyaret

Besni İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 181.

Besni İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.


Kaymakam İmamoğlu'nu İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası bahçesinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Barış Kara karşıladı.


Kaymakam İmamoğlu'na ziyarette Besni ilçe Emniyet Müdür vekili Mehmet Öz, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, İlçe Özel idare Müdürü Abidin Tanrıkolu, Besni Gıda Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul eşlik etti.


Ziyarette Kaymakam İmamoğlu, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. Yılını kutlayarak, jandarmanın önemine işaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.