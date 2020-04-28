İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam İmamoğlu'ndan kontrol noktalarına ziyaret

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, polis ve jandarma ekipleri tarafından Korona virüsü nedeni ile oluşturulan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, polis ve jandarma ekipleri tarafından Korona virüsü nedeni ile oluşturulan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti.


Kaymakam Bedirhan İmamoğlu ilçe giriş-çıkış güzergahlarında bulunan kontrol noktalarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kaymakam İmamoğlu, “İçinde bulunduğumuz zorlu sürecin başından itibaren çalışmalarına özverili bir şekilde devam eden kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diyerek, ekiplerin talep ve önerilerini dinledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.