Kaymakam Kaya Müdür Erşahin ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Sosyal Hizmet Merkezi ilçe Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya'yı ve beraberindeki heyeti Kahta Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürü Şevket Erşahin ve kurum çalışanları karşıladı.

İlçe ve köylerde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Müdür Erşahin, “Hizmeti vatandaşlarımızın ayaklarına götürüyoruz. İlçede ve köylerde yaşayan çocuk, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici ve destekleyici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmet müdahalesini ve takibini sağlıyoruz. Dezavantajlı gruplara, engellilere, yaşlılara, kimsesizlere ve bakıma muhtaçlara sosyal devlet anlayışı gereği olarak her türlü hizmeti veriyoruz. Şehit yakınları ve gazi hakları, kadın hizmetleri, çocuk hizmetleri ve ASDEP Projesi kapsamında alan çalışmaları gibi konularda vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu noktada gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. Daha sonra kurum çalışanları ile sohbet eden Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, Sosyal Hizmetler Müdürü Şevket Erşahin'e ve mesai arkadaşlarına başarılar diledi.

Yapılan ziyarete, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertkaya ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Baş eşlik etti.