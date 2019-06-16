Kaymakam Kaya'dan KGY Cemiyetine Ziyaret

Adıyaman'ın Kahta İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetini (KGY Cemiyeti) ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya'yı KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve cemiyet üyeleri ile görüşen Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, basın mensuplarının hem yerel de hem de ulusal da olmak üzere ülke çapında önemli bir mesleği icra ettiğini belirterek, gazetecilerin bir arada olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kaymakam Kaya, cemiyetin hayırlı olmasını temenni ederken, ziyaret kapsamında gündem değerlendirme, yerel basının sorunları ve ilçedeki kamu hizmetleri konuşuldu.

Basın sektörü ve meslekteki gelişmelerle ilgili bilgi alan Kaymakam Kaya, “Kahta basını hem ilçemiz hem de kamu adına önemli bir görev üstleniyor. Aynı zamanda tarihsel bir geçmişi de bulunuyor. Kahta basını, basın ahlak ilkelerine çok iyi dikkat ediyor. Kolay bir şekilde organize olup, birlikte çalışabilmeleri sevindiricidir. Bu vesile ile cemiyetin hayırlara vesile olmasını diliyor hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Gazetecilerin, zaman kavramı olmaksızın kamu hizmeti verdiğini belirten KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Ahmet Gazi Kaya'ya teşekkür etti.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan İşeri, Kaymakam Ahmet Gazi Kaya´nın 4 yıl boyunca başarılı bir hizmet anlayışı sergilediğini söyledi.

Başkan İşeri, “Kaymakamımız Ahmet Gazi Kaya, 4 yıllık görevi boyunca, başta Kahta halkı olmak üzere tüm kesimlerle örnek bir ilişki içerisinde olduğunu gördük. Devletin şefkat elini, hizmetlerini hem ilçemize hem de en ücra köylerimize kadar götürmeye çalıştı. 4 yıllık görev süresi içerisinde basın mensuplarıyla çok yakın ve güzel ilişkiler içerisinde oldu. Tüm soru ve sorunlara büyük bir duyarlılık gösterdi. Gerek insani söylemleri olarak gerekse de yaşamsal hal ve hareketleriyle Kahta'da iz bıraktığına inanıyorum. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyor kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.