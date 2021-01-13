Kaymakam Koç ve Başkan Turanlı çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Abdil Koç ve Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediyenin çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Abdil Koç ve Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçenin en ücra köşelerine ve tüm mahallere eşit miktarda hizmetlerin halka ulaştırıldığını ifade ederek Kahta'nın ve Kahta halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunu dile getirdi. Kaymakam Abdil Koç, “Kahta Belediye Başkanımız Yusuf Turanlı ile birlikte belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri yerinde inceleme imkanımız oldu. Yapılan hizmetleri taktir ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Kahta Belediye Başkan Yusuf Turanlı ise, “Kahta Kaymakamımız Abdil Koç ile birlikte belediyemizin tamamlanan ve yapımı devam eden çalışma alanlarını gezdik. Allah'ın izniyle imkanlarımız dahilinde ilçemize eşit bir şekilde hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaymakam Koç ve Başkan Turanlı'nın yapmış olduğu çalışma alanlarında, Belediye Başkan Yardımcısı Rojda Selçuk ve belediye birim amirleri de hazır bulundu.