İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Köksal, göreve başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya’nın yerine Ankara-Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal atandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya'nın yerine Ankara-Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal atandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan son kararnameyle, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine atanan Mutlu Köksal göreve başladı.


Gölbaşı Kaymakamlığına atanan Mutlu Köksal 1983 yılında Kırıkkale'de doğdu. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Sırasıyla Kırıkkale ilinde kaymakam adaylığı, Bolu-Mudurnu Kaymakam Vekilliği, Konya-Hadim ve Şanlıurfa-Halfeti ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.