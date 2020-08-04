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Kaymakam Köksal, kontrol noktalarını denetledi

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarını denetledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarını denetledi.


İlçe giriş ve çıkışlarında bulunan denetleme noktalarında görevli polis memurları ile bayramlaşan Kaymakam Mutlu Köksal, bayram tatiline çıkan sürücülerin de bayramlarını tebrik ederek sürücülerden ve yolculardan trafik kuralları ile Korona Virüse karşı alınan tedbirlere uymalarını istedi.

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