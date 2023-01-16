Kaymakam Partal, esnaflarla bir araya geldi

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, esnaflarla bir araya geldi.

Besni Şire Pazarı esnafını ziyaret eden Kaymakam Çağlar Partal, burada esnaflarla tek tek görüştü. Esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyen aynı zamanda çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Partal, her zaman esnaflarla birlikte olduklarını ve onların sorunlarına çözüm bulabilmek adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Burada bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Çağlar Partal, esnaflara kolaylıklar diledi.